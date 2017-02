பேசாம இடைத் தேர்தலை சந்திப்போம்.. திமுக அதிரடி முடிவு?

அதிமுக அணிகளுக்கு முட்டுக் கொடுப்பதை விட தேர்தலை சந்திப்போம் என்ற முடிவுக்கு திமுக வந்துள்ளதாம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The main opposition party DMK may not support any splinter groups of ADMK. Instead it has decided to face the by poll to the assembly, sources say.