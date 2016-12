ஸ்டாலின் செயல் தலைவர்.. கனிமொழி துணைப் பொதுச்செயலர்? திமுக பொதுக்குழுவில் முடிவு?

திமுக பொதுக்குழுவில் ஸ்டாலின் செயல் தலைவராகவும் கனிமொழி துணைப் பொதுச்செயலராகவும் தேர்வு செய்யப்படலாம் என தெரிகிறது.

Story first published: Monday, December 26, 2016, 11:02 [IST]

English summary

DMK's crucial general council meeting widely expected to decide on the elevation of party treasurer MK Stalin to the post of working president will be held on December 28.