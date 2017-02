சட்டசபை தாக்குதல், நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு... பிரணாப் முகர்ஜியிடம் நேரில் முறையிட திமுக முடிவு

சட்டசபையில் திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் மீது நடந்த தாக்குதல், நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு விவகாரம் தொடர்பாக குடியரசுத் தலைவரை சந்திக்கிறது திமுக.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

DMK MPs have sought appointment with the President for relief in Vote of confidence issue.