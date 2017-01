வன்முறை வழக்கு கோர்ட்டில் இருக்கும்போது பேட்டி தருவதா? போலீசுக்கு திமுக எம்எல்ஏ அன்பழகன் நோட்டீஸ்

சென்னை வன்முறை தொடர்பான வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருக்கும் போது அதை திசைதிருப்ப பேட்டிகள் தருவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மயிலாப்பூர் போலீஸ் அதிகாரி பாலகிருஷ்ணனுக்கு திமுக எம்எல்ஏ அன்பழகன் வக்க

English summary

DMK MLA J. Anbazhagan issued a legal notice to Mylapore DC Balakrishnan for giving interviews on Chennai violence.