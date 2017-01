நிதி பற்றாக்குறையில் அரசு.. எனக்கு சம்பளமே வரவில்லை.. சட்டசபையில் தி.மு.க எம்.எல்.ஏ குற்றச்சாட்டு

மாநில அரசு நிதி பற்றாக்குறையில் தத்தளிப்பதை சுட்டிக்காட்டி தனக்கு சம்பளம் வரவில்லை என்று திமுக எம்.எல்.ஏ அன்பழகன் தெரிவித்தார்.

English summary

DMK MLA J Anbazhagan says he doesn't get salary from the government as the gvt has no money.