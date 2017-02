மேஜை மீது ஏறி வாக்குவாதம் செய்த திமுக பூங்கோதை... உச்சக்கட்ட களேபரம்

சட்டசபை சிறப்புக் கூட்டத்தில் திமுகவினர் கடும் அமளியில் ஈடுபட்டதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

English summary

DMK MLA Poongothai was standing on the table and argued to the Speaker. DMK MLAs were urging to conduct ballot after mlas meet public and they urged for secret ballot.