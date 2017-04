கேகேஎஸ்எஸ்ஆர், சேகர்பாபு உள்ளிட்ட திமுகவில் உள்ள மாஜி அதிமுகவினருக்கு குறிவைக்கிறது ஓபிஎஸ் அணி?

திமுகவில் தற்போது எம்.எல்.ஏக்களாக இருக்கும் மாஜி அதிமுகவினரையும் வளைத்துப் போடும் முயற்சியில் ஓபிஎஸ் அணி இறங்கியுள்ளதாம்.

English summary

Team OPS sources said that some of DMK MLAs who were jumb from ADMK will join with their team very soon.