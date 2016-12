வர்தா புயல் பாதிப்பு.. மத்தியக் குழுவை சந்திக்க திமுகவிற்கு அனுமதி மறுப்பு

வர்தா புயல் பாதிப்புக் குறித்து ஆய்வு செய்ய சென்னை வந்துள்ள மத்தியக் குழுவை தலைமைச் செயலகத்தில் சந்திக்க திமுக எம்எல்ஏக்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது.

English summary

DMK MLA's team was denied to meet central team, which came to assess damage caused by Vardah cyclone.