திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் 20 பேர் குண்டுக்கட்டாக வெளியேற்றம்... தொடரும் பரபரப்பு

திமுக எம்எல்ஏக்கள் குண்டுக்கட்டாக வெளியேற்றப் படுகின்றனர். அவர்கள் சபைக்கு வெளியே தர்ணாவில் ஈடுபட்டுள்ளதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Saturday, February 18, 2017, 14:31 [IST]

English summary

DMK MLAs M.Subramaniyan, Sekar babu, Nandhakumar are evicted from the assembly. they are sitting and protesting in the enterance of the assembly.