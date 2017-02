ஐ.பி.எஸ் அதிகாரிகளை சட்டசபைக்குள் வர வைத்தாரா சபாநாயகர்? சர்ச்சையாகும் உத்தரவு

சட்டசபைக்குள் காக்கி சீருடையுடன் போலீசார் நுழைய அனுமதி கிடையாது. குறிப்பிட்ட போலீஸ் அதிகாரிகள்தான் வேண்டும் என்று வரவழைக்கப்பட்டு திமுக உறுப்பினர்கள் வெளியே அனுப்பப்பட்டுள்ளது ஏன் என்பது புரியவில்லை.

English summary

DMK MLAs has been evicted from the Assembly by senior police officials, as a leeter written by Assembly secretary going viral.