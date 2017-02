சட்டசபைக்குள் தாக்கப்பட்டாரா ஸ்டாலின்? சட்டை கிழிக்கப்பட்டது.. குண்டுக்கட்டாக வெளியேற்றம்

சபை ஒத்தி வைக்கப்பட்ட இடைவெளியில், ஒவ்வொரு திமுக எம்.எல்.ஏக்களாக குண்டுகட்டாக காவலர்கள் வெளியேற்றனர். இதை கண்டித்து மு.க.ஸ்டாலின் தரையில் அமர்ந்து தர்ணாவில் ஈடுபட்டார். அப்போது தாக்கப்பட்டார்.

Story first published: Saturday, February 18, 2017, 13:43 [IST]

English summary

DMK MLAs evicted from the Assembly after Tamil Nadu chief minister E Palaniswami brings in the motion.