ஆளுநர் மாளிகை முன் திமுக எம்எல்ஏக்கள் திடீர் சாலை மறியல்

போலீசார் தாக்கியது குறித்து புகார் தெரிவிக்க எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் கிண்டி ஆளுநர் மாளிகைக்கு சென்றார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Saturday, February 18, 2017, 15:34 [IST]

English summary

DMK MLAs staged a road rokho protest to condemn for attacking by police.