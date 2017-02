நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு சட்ட விரோதமானது.. திமுக எம்பிக்கள் ஆளுநரிடம் மனு

சட்டசபையில் எடுக்கப்பட்ட நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு சட்ட விரோதமானது என்று திமுக எம்பிக்கள் திருச்சி சிவா, எஸ். ஆர். பாரதி, டி.கே.எஸ். இளங்கோவன் ஆகியோர் ஆளுநரை சந்தித்து மனு அளித்துள்ளனர்.

English summary

DMK MP Trichy Siva and R.S. Bharathi met Governor Vidyasargar Rao to explain forceful eviction of party MLAs from the Tamil Nadu Assembly.