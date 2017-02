எடப்பாடி பழனிச்சாமியால் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க முடியாது: அன்பழகன் பேட்டி

எடப்பாடி பழனிச்சாமியால் சட்டசபையில் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க முடியாது என திமுக பொதுச்செயலாளர் அன்பழகன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

DMK is not support to Edappadi K. Palanisamy, says DMK General Secretary K Anbazhagan