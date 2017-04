திமுகதான் அதிமுக எம்எல்ஏக்களை திருடி திருட்டுத்தனமாக ஆட்சியமைக்கப் பார்க்கிறது: பொன்.ராதாகிருஷ்ணன்

திமுகதான் அதிமுக சட்டசபை உறுப்பினர்களை திருடி ஆட்சியமைக்கப் பார்க்கிறது என பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

Central minister Pon.Radhakrishnan accuses that DMK only wants to ruling in Tamilnadu by stealing ADMK MLAs. He said BJP growing in tamilnadu in a honest way.