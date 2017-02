இரு தரப்பையும் ஆதரிக்க முடியாது… திமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்திற்கு பின் மு.க. ஸ்டாலின் அறிவிப்பு

அதிமுகவில் உள்ள இரு தரப்பையும் ஆதரிக்க முடியாது என்று எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்திற்கு பின்னர் மு.க. ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

English summary

DMK opposes OPS and VK Sasikala teams in ADMK said M.K.Stalin today.