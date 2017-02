திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் கண்ணியம் காக்க வேண்டும்: மு.க.ஸ்டாலின் வேண்டுகோள்

தி.மு.க.எம்.எல்.ஏக்கள் அனைவரும் கண்ணியம் காத்திட வேண்டும் என்று அக்கட்சியின் செயல் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

DMK working president M.K.stalin has request to his party mla's to keep dignity in aeesmbly