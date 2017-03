பிரிட்ஜோ படுகொலை குறித்து தமிழக சட்டசபையில் ஸ்டாலின் தீர்மானம்

இலங்கை கடற்படையால் தமிழக மீனவர் பிரிட்ஜோ படுகொலை செய்யப்பட்டதைக் கண்டித்து சட்டசபையில் திமுக சார்பில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

English summary

DMK passed a resolution condemning the Srilankan navy for killing a Tamilnadu fishermen . Opposition leader MK Stalin insisted that Kachatheevu should be recovered.