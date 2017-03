மாணவர் முத்துக்கிருஷ்ணன் மரணம் தொடர்பாக சட்டசபையில் திமுக கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம்

மாணவர் முத்துக்கிருஷ்ணன்ன மரணம் தொடர்பாக சட்டசபையில் திமுக சார்பில் கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டது.

English summary

DMK Passed a resolution on JNU student Muthukrishnan death. Stalin urges CBI inquiry on the death of Muthukrishnan.