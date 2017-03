நெடுவாசல், முத்துக்கிருஷ்ணன் மரணம், குடிநீர் பிரச்சனை: சட்டசபையில் ஸ்டாலின் கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம்

நெடுவாசல், டெல்லி ஜேஎன்யு மாணவர் முத்துக்கிருஷ்ணன் உயிரிழப்பு, குடிநீர்ப் பிரச்சனை உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் தொடர்பாக திமுக சார்பில் சட்டசபையில் கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.

English summary

DMK passed a resolution on Neduvasal protest, JNU student Muthukrishnan death, water problem. DMK passed resolution on Rubella vaccine also.