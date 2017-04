அதிமுக கோஷ்டிகளின் நள்ளிரவு நாடகங்கள்... மக்கள் எதிர்பார்ப்பு அவருக்காகதான்!

கடந்த ஒரு வாரகாலமாகவே அதிமுகவின் நள்ளிரவு நாடங்கள் அரங்கேறிய நிலையில் மக்கள் மனதில் குறையை ஏற்படுத்தியது கருணாநிதியின் அரசியல் தலையீடு இல்லாததுதான்.

English summary

The popular perception now in Tamil Nadu is that Karunanidhi would have done something about it had he been hale and hearty and politically active.