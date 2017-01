கட்டாய விடுமுறை பட்டியலில் பொங்கல் பண்டிகை மீண்டும் சேர்ப்பு.. திமுக அறிவித்த ஆர்ப்பாட்டம் ரத்து!

மத்திய அரசை கண்டித்து இன்று நடைபெறவிருந்த திமுக ஆர்ப்பாட்டம் ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Tuesday, January 10, 2017, 18:49 [IST]

DMK protest in chennai cancelled. DMK on Wednesday called for a protest in chennai against central government announcement of Pongal holiday