அண்ணா நினைவு தினம்.. 144 தடையை மீறி மெரினாவில் திமுகவினர் பேரணி.. அஞ்சலி செலுத்தினார் ஸ்டாலின்

அண்ணா நினைவு தினம்.. மெரினாவில் திமுகவினர் பிரமாண்ட பேரணி.. அஞ்சலி செலுத்தினார் ஸ்டாலின்

English summary

DMK rally took place near Marina to tribute former CM of TN Annadurai.