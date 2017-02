வாக்கெடுப்பில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தோற்றால் கிடைக்கும் வாய்ப்பை திமுக ஏற்காது!

சட்டசபையில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தோற்றால் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க கிடைக்கும் வாய்ப்பை திமுக ஏற்காது என கூறப்படுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

In Assembly, Edappadi Palanisamy loss majoirty, DMK will get chance to prove their Majority. But DMK will not accept this.