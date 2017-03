சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் ஜார்ஜை மாற்ற திமுக கோரிக்கை

ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலில் அதிமுகவுக்கு ஆதரவாக சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் ஜார்ஜ் செயல்படுவார் அதனால் அவரை மாற்ற வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையத்திற்கு திமுக கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

English summary

DMK request EC to transfer Chennai Police commissioner George who supports AIADMK during Rk Nagar Bi-election.