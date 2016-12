கருணாநிதி புகைப்படம்... இதுதான் மக்களை மதிக்கும் செயல்...!

திமுக தலைவர் கருணாநிதி காவேரி மருத்துவமனையில் டிவி பார்ப்பது போன்ற புகைப்படத்தை வெளியிட்டு, மக்கள் மனதில் இருந்த கவலைகளுக்கும், கேள்விகளுக்கும் விடை அளித்துள்ளது திமுக.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

DMK has released a photograph of its president Karunanidhi watching TV in Kavery hospital and it has been welcomed by many.