விடாது கருப்பாய் துரத்தும் ரெய்டுகள்.. வழக்குகள்... வேறுவழியே இல்லாமல் இணையும் அதிமுக கோஷ்டிகள்!

அமைச்சர் தங்கமணி வீட்டில் அமைச்சர்கள் நேற்று இரவு நடத்திய பேச்சுவார்த்தைக்கு அதிமுக அம்மா அணியினர் மீது அடுத்தடுத்து பாயும் வழக்குகளும் ஐடி ரெய்டும் காரணமா என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

Story first published: Tuesday, April 18, 2017, 12:11 [IST]

English summary

Vontinious turmoil in Admk Amma team and IT raid, money to voters in RK nagar pooled to rethink amout the reunion of Admk. So all ministers had a talk in Minister Thangamani's house.