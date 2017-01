திமுகவின் முதல் தலைவர் கருணாநிதி... முதல் செயல் தலைவர் ஸ்டாலின்

திமுகவின் செயல் தலைவராக ஸ்டாலின் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். திமுக பொதுக்குழுவில் ஸ்டாலின் செயல் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 10:52 [IST]

English summary

The general council of Dravida Munnetra Kazhagam today appointed the treasurer M.K. Stalin as the working president of the party, a post being created.