"உடன்பிறப்பே" கடிதம் இல்லாத முரசொலி...ஏங்கும் திமுக தொண்டர்கள்!!

கருணாநிதியின் உடன்பிறப்பே கடிதம் இல்லாமல் முரசொலி நாளிதழ் தொண்டர்களை உற்சாகம் இழக்கச் செய்துள்ளது. கருணாநிதியின் கடிதத்துக்காக திமுக தொண்டர்கள் ஏக்கத்துடன் காத்திருக்கின்றனர்.

Story first published: Monday, January 9, 2017, 10:23 [IST]

English summary

Murasoli has changed a bit. All the pages have news on DMK's working President Stalin, party president Karunanidhi is missing.