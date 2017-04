ஐ.நா ஆண்டு அறிக்கையில் இடம்பெற்ற திமுகவின் டெசோ மாநாட்டு தீர்மானம்!

ஐநா அவையின் ஆண்டு அறிக்கையில் ஈழத் தமிழர் பிரச்சனை தொடர்பான திமுகவின் டெசோ தீர்மானம் இடம்பெற்றுள்ளது.

English summary

DMK's TESO resolution placed in the UN annual report. DMK leaders happy for this. DMK Lawyer Radakirshnan gives statement on this. He is telling that DMK voice has the volue.