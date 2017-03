அச்சச்சோ, திமுக பலவீனம் இப்படி வெளியாகிப்போச்சே.. ஸ்டாலினை கலாய்க்கும் ஓ.பி.எஸ்

என் மீதான அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைப்பதன் மூலம் திமுகவின் பலவீனத்தை மு.க.ஸ்டாலின் வெளிப்படுத்தியுள்ளார் என்று முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் தெரிவித்தார்.

English summary

DMK working president Stalin accuses me because of his party's weakness. Party and regime will not goto political dynasty, but Sasikala wants to do that, says O.Panneer selvam.