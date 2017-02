எடப்பாடிக்கு முட்டுக் கொடுக்கிறதா காட்பாடி? திகு திகு திண்டுக்கல்- திமுகவில் சலசலப்பு!

எடப்பாடி பழனிச்சாமி அரசு நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு கோரிய விவகாரத்தை சரியாக கையாளவில்லையே என்கிற ஆதங்கம் திமுகவில் ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Sources said that Some senior DMK leaders upset over the party's actions on Edappadi Palanisamy's trust vote issue.