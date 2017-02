நீதிமன்றங்களில் பின்னடைவை சந்திக்கும் திமுக.. தொடரும் சொதப்பலால் அதிருப்தி!

திமுகவின் சட்டத்துறை மும்முரமாக செயல்படாத காரணத்தால்தான் சட்டசபை நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு விவகாரத்தில் எந்த ஒரு உத்தரவையும் இதுவரை நீதிமன்றத்தில் பெற முடியாமல் போனது என கூறப்படுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sources Said that DMK Senior leaders upset over the party's legal wing.