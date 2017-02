கருத்து சுதந்திரத்தை பறித்தால் ஆலோசனை கேட்கலாம்... வக்கில்கள் குழுவை அமைத்தது திமுக

சமூக வலைதள கருத்துக்களுக்காக போலீஸ் நடவடிக்கை எடுத்தால் பொதுமக்கள் உதவி கேட்க வக்கீகல்கள் குழுவை திமுக அமைத்துள்ளது.

English summary

DMK sets 5 member lawyer team for public to get decisions if they face problem for social network comments.