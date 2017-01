பொங்கல் விடுமுறை அறிவிப்பு.. மத்திய அரசை கண்டித்து ஸ்டாலின் தலைமையில் 11ம் தேதி திமுக ஆர்ப்பாட்டம்

பொங்கல் விடுமுறையை கட்டாய விடுமுறை பட்டியலில் இருந்து நீக்கிய மத்திய அரசின் முடிவை கண்டித்து திமுக சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

DMK to stage protest on january 11th in chennai to withdrawn of central government pongal holiday announcement