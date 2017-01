தமிழகம் முழுவதும் நாளை திமுக ரயில் மறியல்.. மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு

ஜல்லிக்கட்டு பிரச்சினையில் மத்திய அரசின் நிலைப்பாடு பெருத்த ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. தமிழக உரிமைகளை நசுக்கும் மத்திய அரசின் போக்கை கண்டித்து மாநிலம் முழுவதும் ரயில் மறியல் போராட்டம் நடைபெறும

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 20:18 [IST]

English summary

DMK working leader M.K.Stalin announced to stage Rail Roko on January 20 for support Jallikattu protest.