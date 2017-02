சட்டசபை வன்முறையை கண்டித்து.. தமிழகம் முழுவதும் திமுக உண்ணாவிரதப் போராட்டம்

சட்டசபையில் திமுகவினர் தாக்கப்பட்டது தொடர்பாக இன்று தமிழகம் முழுவதும் மாவட்ட தலைநகரங்களில் உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

DMK stages a hunger strike today in all district offices to protest illegal trust vote and violence against DMK MLA.