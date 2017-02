சட்டசபையில் தாக்கப்பட்டதைக் கண்டித்து திமுக இன்று உண்ணாவிரதம்: திருச்சியில் ஸ்டாலின் பங்கேற்பு

சட்டசபையில் தாக்கப்பட்டதைக் கண்டித்து இன்று திமுக உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தை நடத்துகிறது. திருச்சியில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் போராட்டம் நடைபெறுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, February 22, 2017, 8:27 [IST]

English summary

DMK stages a hunger strike today in all district offices to protest illegal trust vote and violence against DMK MLA.