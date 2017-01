தமிழகம் முழுவதும் திமுகவினர் ரயில் மறியல்... பல ஊர்களில் காலையிலேயே தொடங்கியது

ஜல்லிக்கட்டு தடையை எதிர்த்து தமிழகம் முழுவதும் இன்று ரயில் மறியல் போராட்டத்தில் திமுகவினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

DMK staged rail roko all over Tamil Nadu in support of Jallikattu today. Since the morning, DMK cadres are stalling train transport in the state.