முதல்வர் பதவியில் 5 ஆண்டுகள் ஓபிஎஸ் தான் தொடர வேண்டும்.. துரைமுருகன் பேச்சால் அவையில் கலகலப்பு

தமிழக முதல்வராக 5 ஆண்டுகள் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தான் இருக்க வேண்டும் என துரைமுருகன் வாழ்த்தி பேசியது சட்டசபையில் கலகலப்பை ஏற்படுத்தியது.

English summary

DMK Deputy Assembly leader Duraimurugan said the party will provide full support to Tamil Nadu CM O Panneerselvam