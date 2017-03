ஏப்.3ல் விவசாயிகள் வேலை நிறுத்தப் போராட்டம்.. திமுக ஆதரவு

பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி, காவிரி மேலாண்மை வாரியம் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வரும் ஏப். 3-ஆம் தேதி விவசாயிகள் சங்க கூட்டமைப்பு அழைப்பு விடுத்துள்ள போராட்டத்துக்கு திமுக ஆதரவு அளித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TN Farmers are protesting in Delhi. TN Farmers association federation called for strike on April 3. MK Stalin announces that DMK would give full support for this strike.