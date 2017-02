சபாநாயகர் இருக்கையில் அமர்ந்த ரங்கநாதன் மீது திமுக நடவடிக்கை?

சட்டசபையில் சபாநாயகர் இருக்கையில் அமர்ந்த எம்.எல்.ஏ. ரங்கநாதன் மீது திமுக தலைமை நடவடிக்கை மேற்கொள்ள இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

English summary

Sources said that DMK will take action against MLA Ranganathan who sat the speaker's chair in Assembly.