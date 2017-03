அதிமுக அரசை கவிழ்க்க சதி.... எடப்பாடி பழனிச்சாமி அலறல்

அதிமுக அரசை ஓபிஎஸ் அணியினர் கவிழ்க்க சதி நடப்பதாக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

English summary

CM Edappadi Palanisamy has said that both DMK and Team OPS are trying to topple his govt in the state.