கருணாநிதி பிறந்த நாளில் திரளும் தலைவர்கள்- விஸ்வரூபமெடுக்கும் திமுக-திரும்பும் தேசிய முன்னணி காலம்!

தேசிய முன்னணி காலத்தைப் போல திமுக, கருணாநிதி பிறந்த நாளை முன்வைத்து எதிர்க்கட்சிக தலைவர்களை ஒருங்கிணைத்துள்ளது.

English summary

Different political party leaders are expected to attend the DMK chief Karunanidhi's birthday celebrations that will culminate in a political rally.