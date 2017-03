வேட்பாளர் நேர்காணலில் ஜாதி குறித்து கேட்ட திமுக.. டிவிட்டரில் போட்டுத்தாக்கிய ராமதாஸ்

திமுக நேர்க்காணலில் திமுகவினர் ஜாதிக்குறித்து கேட்டதாக பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

PMK founder Ramadoss tweets in his twitter page DMK was asking candidates who were coming for the interview abot their cast and how much they will spend for the election.