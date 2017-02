ஆளுநரின் முடிவை வரவேற்கும் திமுக... 15 நாள் அவகாசம் குதிரை பேரத்திற்கு வழிவகுக்கும் : ஸ்டாலின்

எடப்பாடி பழனிச்சாமியை ஆட்சியமைக்க அழைப்பு விடுத்திருப்பதற்கு திமுக வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளது.

English summary

DMK welcomes the Governor's decision to call Edappadi palanisamy to form the government. He said 15 days time will lead for bargaining among the MLAs.