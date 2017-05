சட்டசபையைக் கூட்டுங்கள்.. முதல்வரை நேரில் சந்தித்து திமுக கொறடா சக்கரபாணி வலியுறுத்தல்

சட்டசபையை உடனடியாக கூட்ட வேண்டும் என்று திமுக கொறடா சக்கரபாணி தமிழக முதல்வர் பழனிச்சாமியை நேரில் சந்தித்து வலியுறுத்தினார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

DMK whip Chakrapani has met CM Palanisamy for demanding assembly session.

Other articles published on May 16, 2017