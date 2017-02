பினாமி அரசு தூக்கி எறியப்படும்.. திமுக ஆட்சி அமைந்ததும் ஜெ. மறைவு பற்றி நீதி விசாரணை: ஸ்டாலின்

திமுக ஆட்சி அமைந்ததும் முதல் அறிவிப்பாக, ஜெயலலிதா மறைவுக்கான காரணம் என்ன என்பது குறித்த நீதி விசாரணை அமைக்கப்படும் என்று மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

Story first published: Wednesday, February 22, 2017, 17:15 [IST]

English summary

DMK will form inquiry commission to investigate Jayalalitha death, after it come to power, say Stalin.