ஸ்டாலினும் கையிலெடுத்தார்.. ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக சசிகலா, ஓபிஎஸிடம் விசாரிக்கப்படுமாம்..!

ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக சசிகலா மற்றும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆகியோரிடம் விசாரிக்க குழு அமைக்கப்படும் என திமுக செயல்தலைவர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Stalin said in his election campaign at RK Nagar that if DMK comes for ruling they will inquiry about Jayalalitha's death.