நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் ஓ.பி.எஸ்ஸுக்கு திமுக ஆதரவா.. ஸ்டாலின் திட்டவட்ட மறுப்பு

சட்டசபையில் முதல்வர் பன்னீர் செல்வத்திற்கு திமுக ஆதரவளிக்காது என்று மு.க. ஸ்டாலின் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

DMK will not support OPS in assembly said its working president M. K. Stalin at Madurai Airport today.